Срок ввода в эксплуатацию стадиона «Самара-арена» перенесен на 2018 год

Дмитрий Медведев перенес сроки ввода в эксплуатацию футбольного стадиона к чемпионату мира 2018 г. в Самаре. Соответствующее постановление от 17 апреля опубликовано на портале правовой информации.

Документ вносит поправки в принятые ранее постановления об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство стадионов в городах - хозяевах ЧМ-2018. Для стадиона в Самаре слова «срок ввода в эксплуатацию - 2017 год» заменяются на «срок завершения строительно-монтажных работ - 2017 год, срок ввода в эксплуатацию - 2018 год».