Мень: снос пятиэтажек сдержит рост цен на квартиры в Москве

Программа сноса хрущевок сдержит рост цен на жилье в Москве, уверен министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. «Работает очень простая формула: чем больше строится жилья в том или ином муниципалитете или субъекте, будем всё-таки брать отдельный город, тем это более положительно сказывается на сдерживании роста цен. Чем больше предложения, тем лояльнее к покупателю относится застройщик. Поэтому здесь, на наш взгляд, безусловно положительный фактор в части сдерживания роста цен в Москве», — приводит RNS слова министра.