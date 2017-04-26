Москва оценивает первые 150 площадок для переселенцев из пятиэтажек – «Коммерсантъ»

Столичные власти изучают первые 150 участков под постройку новых домов в рамках проекта реновации, пишет «Коммерсантъ». Из них однозначно пригодны под застройку только 100 участков. Расположены они во всех округах Москвы, но большая часть приходится на восток и юго-восток, где было построено больше всего хрущевок. Из презентации мэрии следует, что на востоке в старом жилфонде площадью 5,7 млн кв. м. проживают 357 000 человек, а на юго-востоке – 3,87 млн кв. м. и 242 000 жителей.

Источники издания не уточняют адресов. Столичные власти ситуацию не комментируют.

Около двух третей рассматриваемых площадок принадлежат Москве, остальное находится либо в федеральной собственности, либо у частных владельцев. На востоке и юго-востоке Москвы новые кварталы, вероятно, будут возводиться на месте бывших промзон, которых здесь много. «Большая часть земель промзон принадлежит городу, который сдал участки в аренду. С арендаторами власти быстро решат вопрос», - говорит собеседник издания.

Организационными вопросами по подготовке к строительству будет заниматься фонд реновации, который учредит мэрия, отмечает собеседник издания. Именно этой структуре предстоит взаимодействовать с арендаторами и собственниками участков. В ее распоряжении будет бюджет в 100 млрд в год, заявлял ранее вице-мэр и глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. Фонд будет создан, если Госдума примет законопроект о реновации в окончательном чтении.

Первые переселенцы могут получить ключи от новых квартир уже осенью, если закон будет принят до конца весенней сессии, говорит собеседник издания. Они могут получить квартиры в уже построенных домах. Этот жилой фонд будет формироваться из квартир, находящихся на балансе департамента городского имущества, построек, подконтрольных властям застройщиков, и за счет «выкупа у девелоперов пустующих квартир в сданных домах». Постройка с нуля займет не менее полутора лет.

На балансе департамента сейчас находится не менее 450 000 кв. м жилья, говорит близкий к ведомству источник. Эти площади были получены от застройщиков в рамках инвестконтрактов, заключенных еще до 2010 г. В рамках адресной инвестпрограммы за счет средств городского бюджета в 2016–2019 гг. предполагается построить 149 домов общей площадью 2,5 млн кв. м.

По данным риэлторов, в уже сданных новостройках застройщики еще не распродали почти 200 000 кв. м стоимостью более 35 млрд руб.