Депутаты не учли проблему ипотечников в законопроекте о сносе пятиэтажек – «Коммерсантъ»

После принятия в первом чтении законопроекта о реновации жилья в Москве выяснилось, что в нем никак не защищены права банков, выдавших ипотечные кредиты. Это «Коммерсанту» рассказал один из участников экспертной группы с участием Сбербанка, ВТБ24, АИЖК и других крупнейших игроков ипотечного рынка, которая занялась подготовкой соответствующих поправок ко второму чтению. Собеседник издания объяснил, что при расселении сносимого жилья возникает вопрос: «Прежде всего, автоматической замены залога при сносе жилья и получении новой квартиры не происходит. Для переоформления нужно дополнительное соглашение между заемщиком и банком, а при его отсутствии кредит становится фактически необеспеченным».

Также риски для банков создает разрыв во времени между прекращением прав собственности в сносимом доме и оформлением прав собственности в новом доме, указывает еще один источник, информированный об обсуждении проблемы. Также в законе нужно прописать, чтобы орган регистрации мог самостоятельно без заявления банка или заемщика перенести на новый предмет залога все записи об обременениях, которые имелись в реестре в отношении прежних объектов ипотеки, считает еще один участник обсуждения.

Банкиров и граждан также беспокоит невнятная формулировка о «равнозначности» жилья. «Сейчас идет обсуждение того, чтобы четко зафиксировать в законе, что "равнозначный" будет означать "равнозначный по стоимости", а не по метражу, - рассказал "Коммерсанту" топ-менеджер одного из крупных игроков на рынке ипотеки. - Это важно, потому что замена квартиры на другую в пределах округа совсем не гарантирует того, что ее стоимость не будет ниже». Из-за этой неопределенности в случае с ипотекой риски возникают и для заемщика, и для банка. Как объяснил партнер юридической группы «Стрижак и партнеры» Вячеслав Косаков, при удешевлении залога банк вправе требовать досрочного погашения кредита, а банкам в такой ситуации придется переклассифицировать ссуды в более низкую категорию качества и досоздавать резервы.

«Депутаты, как выяснилось, даже не подозревали о том, что вопросы об ипотеке могут относиться к теме данного законопроекта», - пишет «Коммерсантъ». Так, председатель думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев убежден, что в законопроекте вопросов по ипотеке не должно быть, поскольку «пятиэтажки в ипотеку не берут», а если квартиры в них и дают в ипотеку, «то это мелочь, о которой нельзя серьезные разговоры вести». С ним согласна депутат Госдумы от Москвы, соавтор законопроекта Елена Панина. Издание отмечает, что ипотека в пятиэтажках есть и выдают ее крупные игроки.