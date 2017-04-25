Власти Москвы хотят пересмотреть градостроительные нормы для реновации жилья

Ряд градостроительных норм и правил планируется пересмотреть и изменить в рамках реализации программы по реновации жилья в Москве, заявил на пресс-конференции главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, передает «Интерфакс».

«Эта программа потянет за собой ряд серьезных изменений, в том числе и в градостроительных нормах и правилах. Это необходимо для создания полноценной современной городской среды, все предложения по возможным изменениям правил будут выработаны в ходе экспертных дискуссий», — сказал Кузнецов.

В качестве примера он привел правила по размещению «зеленых зон» внутри кварталов, а также по строительству дублирующих пожарных проектов.

«Например, только у нас в стране для пожарной машины необходимо строить дублирующий пожарный проезд. Вполне возможно, проанализировав ситуацию, в будущем изменить эту норму. Пожарные машины могут стоять и на проезжей части, пожары у нас случаются не так часто», — добавил главный архитектор.

Он отметил, что также корректировке могут подвергнуться градостроительные нормативы отдаления школ и детских садов от жилых домов, а также ряд других.

«Стоит отметить, что в ходе реновации мы уходим от принципа застройки территорий по микрорайонам и будем применять квартальный принцип. Практика показывает, что без существенного увеличения плотности заселения можно улучшить качество территории и эффективность ее использования», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что сегодня при планировании городских территорий микрорайонами в среднем около 20% городской земли не вовлечены в жизнь города.

В начале марта источники в столичной мэрии рассказывали «Ведомостям», что при реновации существенно возрастет «коэффициент уплотнения» населения. «Теоретически на высвобожденных площадках плотность застройки может вырасти в 2,5-3 раза. Нынешние городские нормативы предусматривают около 25 000 кв. м на 1 га. Сейчас пятиэтажки занимают 8000-10 000 кв. м на 1 га», — отмечал в комментарии «Ведомостям» московский чиновник. По его словам, расселение в рамках предыдущей программы сноса пятиэтажек проходило с коэффициентом 3,3.

По словам председателя комиссии Общественной палаты Москвы по градостроительной политике, архитектуре и строительству урбаниста Петра Кудрявцева (интервью агентству ТАСС), коммерческим застройщикам программа реновации станет интересной только при коэффициенте 3,8-4,5.