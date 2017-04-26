Чиновники ухудшили прогноз по пробкам в центре Москвы из-за благоустройства

На время работ по благоустройству улиц в центре Москвы в часы пик временами возможны будут пробки до 10 баллов, ситуация улучшится не раньше начала сезона отпусков в середине июня. Как передает «Интерфакс», об этом предупредил руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев. По его словам, основные затруднения ожидаются на Бульварном, Садовом кольцах и Третьем транспортном кольце. «Только внутри Третьего кольца (ТТК) в этом году будет благоустроено 52,7 км улиц, что на 40% больше, чем в прошлом году», - напомнил чиновник. Он уточнил, что в часы пик ожидаются пробки до 9, а временами и до 10 баллов, при этом средняя скорость движения в центральной части Москвы снизится до 15 км в час.

Юрьев призвал москвичей больше пользоваться общественным транспортом, «чтобы не портить себе нервы». Общественный транспорт, по его словам, готов к увеличению числа пассажиров.

20 апреля департамент транспорта Москвы предупреждал со ссылкой на ЦОДД, что в центре по утрам и вечерам будут пробки 8-9 баллов из-за работ по благоустройству.