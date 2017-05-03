Китайский риэлтор купил самый высокий небоскреб в лондонском Сити за $1,462 млрд

Торгующаяся на Гонконгской бирже китайская риэлторская компания CC Land купила самый высокий небоскреб в лондонском Сити - Leadenhall Building. Как пишет China Daily со ссылкой на заявление компании, цена сделки составила 1,135 млрд фунтов, или $1,462 млрд. Здание было продано вместе с долгом примерно в 12,7 млн фунтов. На 31 марта оно оценивалось в 1,15 млрд фунтов.

Высота здания, которое из-за характерной формы прозвали «Теркой для сыра», составляет 225 м. Ранее им совместно владели компании British Land и Canada's Oxford Properties. В здании 46 этажей, его общая площадь составляет около 56 600 кв. м. При полной загрузке арендных площадей здание должно приносит 402 млн фунтов в год.

По мнению аналитиков, CC Land купила лондонский небоскреб ради диверсификации инвестиций по географическому признаку (в том числе выходу за пределы домашнего рынка) и ради получения доходов не только с продаж недвижимости, но и с аренды.

CC Land Holdings контролируется магнатом Чжэуном Чжун-Кью, крупнейшим игроком на рынке недвижимости провинции Чунцин. В 2016 г. компания купила в Лондоне 12-этажное здание One Kingdom Street за 290 млн фунтов и 34,55% в офисном комплексе в Австралии за $15,68 млн.