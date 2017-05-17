Хуснуллин рассказал, кто будет следить за качеством домов, строящихся при реновации

Контролировать качество домов, которые будут строить по программе реновации, будет специальное подразделение Мосгорстройнадзора, которое уже создается. Как передает ТАСС, это в эфире НТВ сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он пообещал, что чиновники «очень серьезно» будут следить за качеством строящегося жилья.

«Мэром принято решение о том, что мы сделаем специальные лаборатории, докупим новое оборудование и будем внимательнейшим образом следить, чтобы жилье было качественным. Если будут какие-то нарушения, конечно, мы будем наказывать застройщика, будем требовать выполнения всех недоделок, которые теоретически могут появиться», - сказал Хуснуллин.

Чиновник заверил, что новое «жилье будет значительно более комфортным, чем сегодня» и что очередники, чьи дома пойдут под снос, получат новые квартиры вне очереди. «Если в сносимых домах есть очередники, они не будут дожидаться очереди: они вне очереди получат квартиры по тем социальным нормативам, которые им положены», - сказал он. По его подсчетам, быстрее улучшить жилищные условия смогут несколько тысяч человек.