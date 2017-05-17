Песков назвал реновацию московского жилья «городскими делами»

Федеральные власти не планируют вмешиваться в реализацию программы правительства Москвы по реновации жилья, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не вопрос кремлевской повестки дня. Это городские дела», - сказал Песков, назвав программу «очень крупным, позитивным проектом».

«Есть определенные пожелания, определенная критика москвичей, которая с готовностью воспринимается московскими властями», - отметил пресс-секретарь президента, добавив, что мэрия демонстрирует готовность воспринимать все замечания.

14 мая в Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек. По данным «Белого счетчика», в нем приняли участие более 20 000 человек. Полиция насчитала 8000 участников. По оценке организаторов, митинг собрал не менее 60 000.

По данным ВЦИОМ, москвичи назвали главной целью организаторов программы реновации жилья личное обогащение. Жители Москвы считают, что заработать на этой инициативе получится в первую очередь у представителей строительного бизнеса. Несмотря на это две трети (67%) москвичей поддерживают программу, против нее выступают 16% опрошенных.