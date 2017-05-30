Мэрия пообещала вручить всем попавшим под снос буклеты с образцами отделки новых квартир

Жильцы попавших под снос домов в Москве получат отпечатанные буклеты с подробной информацией о новых квартирах, куда им предлагается переехать, и с образцами отделки помещений. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского департамента строительства, это пообещал руководитель департамента Андрей Бочкарев. По его словам, альбом с образцами отделки новых квартир уже составлен. При отделке будут использоваться качественные российские материалы, отметил чиновник. Вариант отделки будет один для всех квартир, полагает он.

«В ближайшее время стандарты отделки будут утверждены постановлением правительства Москвы», - сказал Бочкарев. Альбом с основными характеристиками отделки квартир будет опубликован в июне в интернете в открытом доступе, добавил он. «Альбомы с информацией об отделке квартир будут в печатном виде, мы передадим их каждому москвичу, которого касается программа реновации ветхого жилфонда. Также разместим их в интернете в течение нескольких недель либо даже дней», - сказал он. При желании, по словам чиновника, москвичи смогут улучшить отделку самостоятельно, но получат они квартиры с полной отделкой под ключ.

Качество отделочных материалов будет выше, чем качество материалов, которые использовались ранее, передает ТАСС. Мэр Сергей Собянин раньше обещал, что новое жилье по программе реновации будет с отделкой комфорт-класса. Описание нового жилья сайт мэрии опубликовал в начале мая, там подробно описывалось, что в окнах будут стеклопакеты, балконы будут отделаны керамической плиткой, а двери в квартирах будут оснащены «ручками, фиксаторами замков, дверными упорами и надежными петлями». В подъездах обещали установить высокоскоростные лифты, но про этажность новых домов конкретно не сообщили, отметив, что «новые проекты позволяют сейчас возводить дома разных уровней, этажности и конфигураций».

«Полы будут покрыты линолеумом и ламинатом. Обои будут под покраску, в ванных комнатах установят качественный фаянс, стены отделают плиткой. Людям с ограниченными физическими возможностями предоставят специализированные квартиры с удобными ванными комнатами и увеличенными дверными проемами», - обещает сейчас департамент строительства. Его руководитель напомнил о поручении Собянина обеспечить отделку новых домов классом «повыше, чем мы делали в первую волну». «Полагаю, вариант отделки квартир будет один, не будем делать огромную вариативность, это будет достаточно стандартный вариант для всех домов, в которые мы переселяем», - добавил чиновник.

4 мая Собянин подписал закон о выделении 96,5 млрд руб. на подготовку реализации программы реновации жилья. Эта сумма включена в расходы городского бюджета на 2017 г. Сообщалось, что эти деньги будут направлены на формирование земельных участков для строительства новых домов, подготовку дополнительных площадок для строительства «стартовых» домов для переселения, а также выполнение предпроектных и проектных работ. В тот же день он заявил радио «Комсомольская правда», что реновация не ударит ни по каким социальным программам. Городской бюджет он считает надежным и даже видит возможность пустить «часть этих денег» «на раскрутку программы реновации».