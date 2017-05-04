Собянин: Люди не должны оставаться заложниками исторически ценных домов

На программу реновации в Москве уйдет 300 млрд руб. в первые три года, весь процесс затянется на 10-15 лет, заявил радио «Комсомольская правда» мэр Сергей Собянин. Он также одобрил решение Госдумы отложить принятие закона о реновации до июля.

«Я уверен, что закон будет принят. Мне кажется, правильно, что депутаты отложили принятие до июля в связи с тем, что за это время будет проведено голосование. Мы определимся с перечнем домов, и депутатам, и горожанам будет понятно, о чем вообще идет речь, о каких домах: или о каких-то там удивительных замечательных домах, которые какие-то злодеи хотят сносить, или это действительно ветхие дома», - сказал он (цитата агентства «Москва»). В первом чтении законопроект был принят в апреле.

10-15 лет, по оценке мэра, это минимальный срок, который потребуется для реализации программы реновации. Начнется она только после принятия соответствующего закона. Он напомнил, что заявленная в 1988 г. программа расселения 1900 ветхих домов завершится в 2018 г., то есть, на нее ушло 30 лет.

Программа реновации не ударит ни по каким социальным программам, заверил также Собянин. Городской бюджет он считает надежным и даже видит возможность пустить «часть этих денег» «на раскрутку программы реновации». В первые три года на программу будет потрачено 300 млрд руб. Инвесторов город пока подключать не планирует, «практика показывает, что для них это достаточно сложная и проблемная задача» (цитата «Интерфакса»). Утром 4 мая мэр подписал закон об увеличении расходов бюджета Москвы в 2017 г. на 96,5 млрд рублей для начала реновации. «Бюджет имеет технический дефицит; фактически мы заканчиваем год с профицитом», - прокомментировал градоначальник. Кроме того, по его словам, в последние годы наблюдается рост доходов бюджета Москвы, их можно направить на обновление жилья.

Мэр назвал бреднями расчеты, по которым получается, что после реновации в Москву «понаедет 5 млн человек». «По нашему мнению, количество жителей в этих районах в целом вырастет тысяч на 500 - в десять раз меньше того, что прогнозируют», - сказал он. По его словам, в подавляющем большинстве случаев новые квартиры в Москве покупают москвичи, а не приезжие.

Собянин снова от имени города пообещал помочь с переездом пенсионерам и ветеранам, как это делается и сейчас при расселении домов. «Мы точно не собираемся ни в какие другие округа перевозить людей. Переселять будем только в своем районе, в том числе это касается жителей Центрального административного округа. Максимально близко к своему дому», - цитирует мэра сайт «КП». Также Собянин допустил, что после переезда квартплата у москвичей не увеличится, а, «может быть, даже уменьшится». «Новые дома существенно более энергоэффективные, чем продуваемые через щели пятиэтажки», - добавил он.

Дома, которые представляют историческую ценность, нужно реконструировать, сказал также мэр и добавил: «Но люди не должны оставаться заложниками таких домов». «Нужно с экспертами смотреть, каково техническое состояние каждого дома и принимать решение», - считает он.

По информации Собянина, 80% москвичей «так или иначе поддерживают программу реновации». «Это и те, кто живут в пятиэтажках, и те, кто не живут», добавил он. В попавших в перечень под снос домах, по его словам, у властей 85-90% поддержки. Он заверил, что если при голосовании две трети жильцов не поддержат переселение, то дом сносить не будут. «Если пожелают жители - мы включаем дом, не пожелают - не включаем. Никакого желания силком затаскивать кого-то в программу реновации у нас нет», - заявил мэр.