Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4315 от 04.05.2017 под заголовком: Госдума спешить не будет

Госдума притормозит принятие законопроекта о сносе хрущевок

Это дает московским властям шанс исправить ошибки и погасить страсти, считают эксперты
  • Ольга Чуракова,
  • Елена Мухаметшина,
  • Бэла Ляув
  • / Ведомости
Рассматривать законопроект во втором чтении можно будет только после завершения всех этих процедур
Рассматривать законопроект во втором чтении можно будет только после завершения всех этих процедур
Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду предложил отложить рассмотрение во втором чтении законопроекта о сносе пятиэтажек в Москве. До окончания поадресного опроса и проведения парламентских слушаний принимать ключевые решения по закону «преждевременно и нецелесообразно», говорится в переданном в СМИ заявлении. Опрос жителей пройдет с 15 мая по 15 июня, слушания в Думе Володин предлагает провести в конце июня (см. врез). «Рассматривать законопроект во втором чтении можно будет только после завершения всех этих процедур – ориентировочно в начале июля. Время до этого необходимо использовать для детальной проработки и экспертного обсуждения поправок ко второму чтению. Пока не выработаем нормы и правила, в полной мере защищающие права жителей, законопроект принимать не будем», – заключил Володин.

Новая неопределенность для пятиэтажек

Этот вопрос обсудят на ближайшем совете палаты 16 мая, сообщил человек в аппарате Думы. Рассмотрение переносится, чтобы было время что-то изменить и найти консенсус, поясняет человек, близкий к думскому руководству: с теми, кто проголосует против, нужно будет разговаривать, чтобы понять, в чем их претензии, и постараться их решить. Ранее доработать документ, гарантировав права граждан и «ничего не навязывая силой», требовал Владимир Путин.

Без спешки

Одновременно с голосованием граждан депутаты Госдумы от Москвы должны провести встречи с жителями. А оптимальное время для парламентских слушаний – в конце июня, когда окончательные результаты голосования будут уже известны, считает Володин.

Представитель мэрии говорит, что не видит никаких проблем в переносе сроков рассмотрения проекта. Документ должен быть грамотным с точки зрения конечного пользователя, в целом к реализации программы город готов, отмечает другой чиновник мэрии. Близкий к мэрии человек указывает, что для мэрии плюс-минус один месяц в принятии программы некритично – не исключено, что и в этом власти найдут для себя преимущества: стихнет протестное движение, а жители не попавших под реновацию домов попросят включить их в программу.

По мнению муниципального депутата Елены Русаковой, власть начала понемногу реагировать на выступления москвичей: «Видимо, есть растерянность среди инициаторов законопроекта. Началось некоторое маневрирование. Хотя исполнительная власть в Москве действует так, будто закон уже принят, – составляет списки домов, оказывает давление на людей, чтобы они согласились на переселение».

Мэрия обещает и адекватную компенсацию снесенного жилья, и исполнение разных желаний жителей
Москва решила снести почти вдвое меньше пятиэтажек
Но голосование жителей может повлиять на судьбу даже этих домов

Политический вес мэра Сергея Собянина таков, что вряд ли Володин решился на перенос второго чтения по собственной инициативе, считает политолог Алексей Чеснаков: «Едва ли это игра Володина против Собянина, тогда бы это был откровенный наезд. Скорее всего, это результат инициативы Собянина, так как шаг слишком демонстративный». Можно это назвать щелчком по носу, а можно – рукой дружбы, руководству Москвы тоже нужен тайм-аут, согласен политолог Константин Калачев: мэр явно недооценил настроения в обществе, а теперь у него есть время переломить ситуацию и перетянуть на свою сторону недовольных. Володину досталась некрасивая роль ширмы: и Путин, и Володин имеют косвенное отношение к инициативе Собянина, все бонусы от нее получает только мэр, считает политолог Федор Крашенинников. По его мнению, Собянин воспринимает Думу как технический инструмент, который должен утвердить уже разработанный и согласованный документ. Володину приходится подписываться под сомнительными инициативами, хотя он наверняка понимает, что от него мало что зависит и как публичный политик он окажется крайним, заключает эксперт.

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Москва опубликовала списки домов под снос. Город выставит на голосование 4566 из 8000 домов – в остальных люди против либо идет дискуссия. На фото улица Антонова-Овсеенко, д. 11. Район с видом на «Сити»
Андрей Гордеев / Ведомости
Москва опубликовала списки домов под снос. Город выставит на голосование 4566 из 8000 домов – в остальных люди против либо идет дискуссия. На фото улица Антонова-Овсеенко, д. 11. Район с видом на «Сити»
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Дом по адресу Каланчевская улица, 32, не похож на хрущевку, но внесен в список. Здание построено в 1906 году
Евгений Разумный / Ведомости
Дом по адресу Каланчевская улица, 32, не похож на хрущевку, но внесен в список. Здание построено в 1906 году
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Дом по адресу Жуков проезд, д. 21, попал в программу реновации. Год постройки – 1911, индивидуальный проект
Яндекс.Карты
Дом по адресу Жуков проезд, д. 21, попал в программу реновации. Год постройки – 1911, индивидуальный проект
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Улица Пресненский Вал, дом 38, строение 1 – 1912 года постройки
Яндекс.Карты
Улица Пресненский Вал, дом 38, строение 1 – 1912 года постройки
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Варшавское шоссе, дом 4. Год постройки – 1917, индивидуальный проект
Яндекс.Карты
Варшавское шоссе, дом 4. Год постройки – 1917, индивидуальный проект
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Улица Боженко, дом 14, корпус 1. Год постройки – 1917, индивидуальный проект
Google maps
Улица Боженко, дом 14, корпус 1. Год постройки – 1917, индивидуальный проект
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Пресненский Вал, дом 36. Год постройки – 1955, индивидуальный проект
Яндекс.Карты
Пресненский Вал, дом 36. Год постройки – 1955, индивидуальный проект
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Пятиэтажки на улице Строителей, жители которых активно протестовали, в списки мэрии не попали
Максим Стулов / Ведомости
Пятиэтажки на улице Строителей, жители которых активно протестовали, в списки мэрии не попали
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Четыре четырехэтажных дома начала 50-х гг. вдоль Каширского шоссе оказались в списке правительства Москвы. На фото: дом по адресу Каширское шоссе, дом 70, корпус 1
Яндекс.Карты
Четыре четырехэтажных дома начала 50-х гг. вдоль Каширского шоссе оказались в списке правительства Москвы. На фото: дом по адресу Каширское шоссе, дом 70, корпус 1
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Изумрудная улица, дом 63/1. Год постройки – 1955, индивидуальный проект
Яндекс.Карты
Изумрудная улица, дом 63/1. Год постройки – 1955, индивидуальный проект
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Волгоградский проспект, д. 107, к. 3. В Кузьминках снесут 272 дома, этот район программа реновации затронет больше других
Яндекс.Карты
Волгоградский проспект, д. 107, к. 3. В Кузьминках снесут 272 дома, этот район программа реновации затронет больше других
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Первая московская хрущевка (ул. Гримау, 16) в список не попала
Д. Новожилов / Ведомости
Первая московская хрущевка (ул. Гримау, 16) в список не попала
12/24
В Таганском районе только четыре дома под снос, все стоят в ряд. Нижегородская улица, д. 20
Максим Стулов / Ведомости
В Таганском районе только четыре дома под снос, все стоят в ряд. Нижегородская улица, д. 20
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Кунцевская улица, д. 9 к 2, год постройки 1953
Google maps
Кунцевская улица, д. 9 к 2, год постройки 1953
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Русаковская ул., д. 8 с нестандартной архитектурой
Евгений Разумный / Ведомости
Русаковская ул., д. 8 с нестандартной архитектурой
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Ботаническая улица, 19. По этой улице сносят 18 домов
Яндекс.Карты
Ботаническая улица, 19. По этой улице сносят 18 домов
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Вся нечетная сторона ул. Удальцова с д. 33 по д. 63 оказалась в списке мэрии
Яндекс.Карты
Вся нечетная сторона ул. Удальцова с д. 33 по д. 63 оказалась в списке мэрии
17/24
В Люблино снесут почти 150 домов. На фото: Спортивный проезд, д. 4а
Яндекс.Карты
В Люблино снесут почти 150 домов. На фото: Спортивный проезд, д. 4а
18/24
В Можайском районе снесут 142 дома. На фото: ул. Кубинка, д. 4
Яндекс.Карты
В Можайском районе снесут 142 дома. На фото: ул. Кубинка, д. 4
19/24
В районе Зюзино под снос пойдут 180 домов. На фото: Болотниковская улица, д. 45, к. 1
Яндекс.Карты
В районе Зюзино под снос пойдут 180 домов. На фото: Болотниковская улица, д. 45, к. 1
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В Перово под снос пойдет 217 домов. Братская улица, д. 6
Яндекс.Карты
В Перово под снос пойдет 217 домов. Братская улица, д. 6
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Бульвар Маршала Рокоссовского, д. 10. В районе Богородское могут снести 184 дома
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Бульвар Маршала Рокоссовского, д. 10. В районе Богородское могут снести 184 дома
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Онежская улица, здесь снесут почти все пятиэтажки
Яндекс.Карты
Онежская улица, здесь снесут почти все пятиэтажки
23/24
Ул. Фабрициуса, здесь сносят 18 домов
Яндекс.Карты
Ул. Фабрициуса, здесь сносят 18 домов
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