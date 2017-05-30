Собянин: почти 90% проголосовавших по программе реновации высказались за снос

Почти 90% собственников и нанимателей жилья, принявших участие в опросе по включению в программу реновации, поддержали снос пятиэтажек. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня проголосовали 44% собственников и нанимателей жилья в домах, которые включены в перечень для голосования. И 89,5% поддерживают включение их домов в программу, это в среднем. С одной стороны, это высокий процент, с другой - он распределяется неравномерно, есть дома, которые голосуют против, но подавляющее большинство домов активно голосуют за программу», - пояснил градоначальник.

Голосование жителей началось в «Активном гражданине» 14 мая в 20:00 мск, в МФЦ с 15 мая 08:00 мск. Прголосовать можно будет до 15 июня.