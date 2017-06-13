Мэрия Москвы раскрыла данные о «неопределившихся квартирах» в домах под снос

Власти Москвы опубликовали данные о квартирах, собственники которых голосовали одновременно за и против вступления дома в программу реновации. Теперь «неопределившиеся квартиры» отображаются на интерактивной карте сноса домов, опубликованной на сайте мэрии Москвы.

Согласно постановлению об учете мнения населения по проекту реновации, неопределившейся считается квартира, одинаковое количество собственников и нанимателей которой проголосовали за и против участия в программе реновации. Голос такой квартиры в итоговых результатах по дому учитываться не будет.

По подсчетам «Ведомостей», «неопределившиеся квартиры» есть в 983 домах из предварительного списка (по данным на 12.30 мск). При этом на один дом приходится всего по одной-две квартиры, собственники которых не смогли договориться между собой. Максимальное число «неопределившихся квартир» в одном доме из списка - четыре. «Ведомости» нашли всего два таких дома.

«Мы не имеем права раскрывать информацию, как проголосовали квартиры конкретных соседей, но тем не менее даем москвичам полную картину по каждому дому. Это поможет тем, кто еще не определился, принять взвешенное решение, а наблюдателям — понять, какое количество квартир будет исключено из итогов голосования», — цитирует портал слова руководителя департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.