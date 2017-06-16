Завершена сборка железнодорожной арки Крымского моста

На керченском берегу завершена сборка железнодорожного арочного пролета Крымского моста: мостостроители замкнули свод арки на высоте 45 м от основания конструкции. Об этом сообщает инфоцентр проекта.

«В железнодорожной арке более 400 крупных элементов: блоки нижнего и верхнего пояса, арочные своды, раскосы, подвески и прочее. Мы собрали эту конструкцию менее чем за год. Общий вес арочного пролета сейчас превышает 5800 т. Осталось завершить работы по обустройству арки элементами эксплуатации, покрыть металлоконструкции антикоррозийной краской и подготовить к перевозке и монтажу на фарватерные опоры», — сказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

Арочные пролетные строения — самые габаритные элементы моста. Протяженность каждого составляет 227 м. После установки на фарватерные опоры они обеспечат пропуск судов шириной 185 м и высотой 35 м.