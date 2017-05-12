Керченский мост соединит берега пролива до конца осени

Арочные пролеты моста через Керченский пролив установят на фарватере осенью. Таким образом соединят берега Крыма и Кубани. Об этом рассказал министр транспорта Максим Соколов.

«Все работы не только по строительству самого Крымского моста, но и по формированию ближних и дальних подходов к нему полностью синхронизированы между собой», — уточнил он.

Министр провел выездное совещание на строительных площадках моста и подходов к нему, а также проверил ход строительства транспортного перехода.

Строительство моста и автоподходов на обоих берегах Керченского пролива идет по графику: первые автомобили пойдут в Крым по мосту в конце 2018 г., поезда – в 2019 г. К 12 мая строители построили 306 опор из 595, предусмотренных проектом.

Мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России - 19 км. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд руб.