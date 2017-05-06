Строители Крымского моста подняли со дна советский истребитель времен ВОВ

Плавучий кран, задействованный в строительстве Крымского моста, поднял со дна Керченского пролива советский самолет времен Великой Отечественной Войны. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост». Одномоторный истребитель Р-40 («Киттихаук») американского производства был обнаружен на дне за периметром большой стройки в 6 км от таманского берега.

Кран поднял с глубины 9 м фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 т. В самолете сохранилось вооружение — шесть пулеметов «Браунинг» калибра 12,7 мм с боекомплектом. Частично уцелела приборная доска и кресло пилота, а также двигатель с маркировкой.

Истребитель пролежал на дне Керченского пролива более 70 лет. Исследователи предполагают, что самолет служил в штурмовом авиаполку ВВС Черноморского флота СССР и принимал участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 г. Истребитель хотят привести в порядок и установить на одной из исторических площадок Керченского полуострова.