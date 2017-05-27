Инвесторы из Китая заинтересовались проектом тоннеля через Керченский пролив

Министр экономического развития республики Крым Андрей Мельников сообщил, что китайские инвесторы заинтересовались строительством тоннеля через Керченский пролив. Ранее Евразийский деловой совет предложил России одновременно с Крымским мостом построить тоннель.

«Одно из рабочих предложений, которое звучало, — был проявлен интерес к строительству тоннеля параллельно с мостом, будем обсуждать, так это или нет. Те технологии, которые могут китайские предприниматели предложить, они говорят, что могут это сделать с достаточно скромными затратами», — сказал Мельников.

Он также сообщил, что китайские компании уже задействованы в строительстве нового аэропорта в Симферополе. «Китайских товарищей интересует инфраструктура, потому что это большие объемы потенциальных инвестиций», — рассказал министр.