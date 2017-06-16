Жители 466 московских домов отказались от реновации

Жители 466 московских домов решили выйти из программы реновации. Такие данные по состоянию на 15 июня привел руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

«466 домов решили выйти из программы реновации, в 2312 домах - 90% голосуют за программу, а в 600 домах - 80% голосуют "за", – приводит «Интерфакс» его слова.

Ермолаев отметил, что активнее голосуют через МФЦ, там проголосовали порядка 59% граждан. «Кроме того, существуют специальные передвижные автобусы, где можно проголосовать. 49% голосуют онлайн через систему "Активный гражданин", и только 25 домов провели собрание собственников», - отметил он, добавив, что 41% проголосовавших воспользовались возможностью проверить, правильно ли учтен их голос.