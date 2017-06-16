Хуснуллин: в реновации могут поучаствовать британские архитекторы Foster + Partners

Британское архитектурное бюро Foster + Partners может принять участие в проектировании жилья, которое будут строить по программе реновации. Как передает агентство «Москва», это сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, в мэрию представителей бюро Нормана Фостера пригласили по поручению мэра Сергея Собянина. «Кроме него пригласили еще ряд известных международных архитекторов для того, чтобы в первую очередь, конечно, участвовать в программе реновации, - сказал Хуснуллин. - Мэром поставлена задача - создать новую городскую среду, и здесь мы хотим максимально использовать международный опыт».

По словам чиновника, сейчас для архитекторов готовится техническое задание. «Мы хотим их привлечь на проектирование конкретного района, чтобы была сбалансированная комплексная благоустроенная застройка. У них колоссальный опыт, мы считаем, что для Москвы этот опыт будет полезен», - подчеркнул заммэра.

По его словам, власти Москвы заинтересованы в опыте Foster + Partners по созданию городской среды, в том числе в плотно застроенном городе. Для примера Хуснуллин привел продление набережной в Гонконге, создание парка, перестройку существующих городов - «то, что делают сегодня активно в Москве».

Также с британцами обсуждалась и возможность работы по проектированию станций метрополитена и транспортно-пересадочных узлов. «Сегодня по результатам этого совещания мы наметили, в каких проектах они будут участвовать в наших городских конкурсах», - сказал заммэра.

В пятницу Собянин принял в мэрии старшего партнера и руководителя службы дизайна Люка Фокса, передает агентство «Москва». Собянин сообщил гостю, что Москва - «большой город с огромными инвестициями, с огромными градостроительными возможностями», и выразил надежду, что бюро найдет в Москве возможность для приложения таланта.

Фокс поблагодарил мэра за приглашение и отметил, что это была первая дискуссия о возможном сотрудничестве. По его словам, конкретные проекты с Собяниным не обсуждались, представители бюро просто рассказали о своем опыте работы с генеральными планами, инфраструктурными проектами.

«Любой город на определенном этапе проходит через обновление, через своего рода реновации. Самой важной составляющей здесь является участие жителей, местных жителей», - сказал Фокс. По его словам, чтобы говорить об участии британских архитекторов в программе, необходимо знать больше деталей, посмотреть площадки, обсудить это более конкретно.