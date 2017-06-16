Собянин: в программу реновации могут попасть еще более 500 домов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в проект программы реновации попадают порядка 4500 домов. При этом власти получили более 500 заявлений с просьбой включить другие дома в проект программы реновации.

«У нас уже сегодня более 500 заявлений, 500 домов, которые прислали какие-то документы, требуют [включить в программу]. Активно проходят еще собрания, собираются люди, обсуждают», – сказал Собянин в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он напомнил, что после вступления в силу федерального закона о реновации и утверждения программы попасть в нее будет невозможно: «Список на вход закрывается. Выйти - пожалуйста, войти - нельзя».

В ответ на вопрос, будет ли он баллотироваться на пост мэра в следующем году, Собянин заявил: «Доживем до 2018 г. (...) Лужкова не стало, а программа сноса продолжилась. Программа будет продолжена независимо от того, кто будет находиться в этом кресле, какая будет Мосгордума».

При этом Собянин подчеркнул, что даже в случае переизбрания на еще один срок он будет последним. По его словам, федеральный закон дает уверенность, что программа продолжится в течение долгого времени, а права москвичей будут соблюдаться.