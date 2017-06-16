Собянин: Храмы в Москве строятся на пожертвования

На строительство храмов в Москве не тратятся бюджетные деньги, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Бюджет Москвы в строительстве каких-либо храмов не принимает участия. Это дело жертвователей, самих общин - собирать денежки, строить свои храмы», - сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Власти столицы при строительстве храмов лишь выделяют земельные участки общинам и согласовывают градостроительную документацию, отметил он. «Если возникает конфликт, мы стараемся согласовать бесконфликтный участок, уйти на другую территорию», - добавил Собянин.