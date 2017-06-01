РПЦ предложила мировое соглашение ученым по поводу здания НИИ океанографии

Представитель Московской патриархии заявила в суде ходатайство о заключении мирового соглашения по спору о здании Всероссийского научно-исследовательского института океанографии (ВНИИРО) в столице. Об этом «Интерфаксу» сказала сама руководитель юрслужбы патриархии игумения Ксения (Чернега) . Тяжбу рассматривает Арбитражный суд Московского округа.

Церковь предлагает определить шестилетний срок передачи патриаршему подворью храма Алексеевского женского монастыря, встроенного в здание ВНИИРО, и монастырского келейного корпуса, занятого подразделением ГИБДД Москвы. По словам игумении, Росимущество, Росрыболовство, МВД и УМВД по Москве поддержали это ходатайство. ВНИИРО оставил вопрос об удовлетворении ходатайства на усмотрение суда. Представитель Росимущества заявил, что совещания по вопросу заключения мирового соглашения в этом ведомстве уже начались.

«Патриархия не преследует цель немедленного выселения государственных учреждений из занимаемых зданий и готова пойти на уступки в части срока их перемещения на другие площади. Предлагается шестилетний срок передачи площадей, в течение которого ВНИИРО и ГИБДД города Москвы должны будут освободить занимаемые здания», - объяснила юрист.

Ранее суды первой и второй инстанции удовлетворили иск патриаршего подворья при московских храмах Преподобного Алексия, человека Божия, и Воздвижения Креста Господня в Красном Селе о возвращении РПЦ здания по адресу Верхняя Красносельская улица, 17. Оно было возведено на основании храма, который скрыт в объеме административного сооружения и ранее принадлежал Алексеевскому монастырю. Росимущество ранее церкви отказало, ссылаясь на то, что спорный объект - современное нежилое пятиэтажное здание 1939 года постройки. Суды обязали Росимущество передать все помещения спорного здания в безвозмездное пользование подворья в соответствии с положениями 327-го закона.

В начале марта стало известно, что Росимущество, Росрыболовство и ВНИИРО подали кассационные жалобы на решение суда о передаче здания института патриаршему подворью. При этом в Росрыболовстве сообщили, что в НИИ работает одна из немногих российских лабораторий молекулярной генетики, и другого здания для ВНИИРО у Росрыболовства нет.