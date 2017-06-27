Мосгорнаследие обратилось в полицию в связи со сносом ДК им. Серафимовича

Представители департамента культурного наследия Москвы направили в правоохранительные органы письмо в связи с продолжающимся сносом ДК им.Серафимовича, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия. Ранее ведомство выдало предписание о приостановке сноса дома культуры.

«В связи с поступившей на телефон горячей линии Мосгорнаследия информацией о продолжающемся сносе сотрудники департамента выехали на объект. Факт сноса и невыполнения предписания подтвердился, в связи с чем было подготовлено и в 13:30 направлено письмо в ОВД по Пресненскому району Москвы о принятии мер в связи с продолжением работ», - пояснили в ведомстве.

По факту неисполнения предписания ведомство грозится возбудить административное дело по ст. 7.14.2 (неисполнение обязанности по приостановке работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия). Компании грозит штраф в размере до 5 млн руб.

22 июня в Мосгорнаследие поступило заявление от граждан о включении здания дома культуры в единый госреестр объектов культурного наследия.