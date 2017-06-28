Подмосковье попросило у Москвы денег на рекультивацию свалки в Балашихе

Московская область попросила Москву софинансировать рекультивацию недавно закрытого полигона твердых бытовых отходов в Балашихе. Как передает «Интерфакс», это заявил министр экологии Подмосковья Александр Коган. Он напомнил, что свалка «Кучино» принимала до 80% отходов из Москвы. «Поэтому мы обратились с просьбой. Потому что у нас с Москвой партнерские отношения», - сказал он.

«Мы рассчитываем, что Москва рассмотрит наше предложение по софинансированию рекультивации полигона», - добавил зампред правительства Московской области Александр Чупраков.

Ранее Коган говорил, что рекультивация полигона может стоить до 4 млрд руб. и на разработку проекта рекультивации Подмосковье выделит из своего бюджета около 50 млн руб. По его словам, также предусмотрено финансирование из федерального бюджета.

Еще Коган рассказал, что его ведомство проверяло «Кучино» в декабре 2016 г. и оценило в 2,24 млрд руб. ущерб, который этот полигон наносил экологии. «Эти материалы мы передадим в правоохранительные органы», - сказал министр. Его цитирует ТАСС.

Теперь, когда свалка была спешно закрыта по требованию президента Владимира Путина, администрация Подмосковья собирается наладить контроль за тарифами на утилизацию мусора, чтобы не допустить спекуляции.

«Если будут такие сигналы, мы будем разбираться предметно по каждому, - сказал Коган. - Сейчас, воспользовавшись этой ситуацией, что нужно резко перераспределять потоки, некие полигоны будут "задирать" цены и требовать с мусоровыводящей компании стоимость по неподтвержденному тарифу, что-то "набрасывать" сверху в связи со срочностью».