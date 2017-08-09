В Москве строится более 21 млн «квадратов» жилья, а продается – около 9 млн «квадратов»

В настоящее время в Москве строится около 21,5 млн кв. м жилой недвижимости и апартаментов, заявил на пресс-конференции председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

«Сегодня в Москве строится около 18,5 млн кв. м жилья и еще порядка 3 млн кв. м апартаментов», — сказал Тимофеев.

При этом, по его словам, в продаже сегодня находится около 9 млн кв. м жилья.

«Рост объемов разрешенного строительства жилья стал возможен, в том числе, благодаря активному развитию территорий бывших пустующих промзон», — пояснил глава комитета.

Ранее Тимофеев отметил, что строительство апартаментов должно регулироваться нормами 214-ФЗ. Соответствующие поправки в федеральный закон сейчас обсуждаются, напомнил он.