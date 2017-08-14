РБК: В программу реновации вошли 11 домов не старше 1990 года

В итоговый список зданий, попавших под программу реновации, вошли здания, построенные после 1970 г. постройки, сообщает РБК. В программу включили 117 зданий 1970-х гг., девять строений 1980-х и 11 домов не старше 1990 г., следует из дат постройки домов на сайте dommos.ru,

79 домов были включены в предварительный список программы и утверждены голосованием, а еще 58 – после проведения собраний собственников жилья.

Так, под снос попадет девятиэтажный дом 9, к. 1, бывшее общежитие, на Сколковском шоссе 1978 г. постройки. Кандидат в муниципальные депутаты по Можайскому району Павел Смирнов пояснил, что «на баланс города дом отдали лишь в начале 2000-х, до этого времени им никто особо не занимался. Сам по себе дом совсем не ветхий, требует текущего ремонта и замены части коммуникаций». Местная жительница Ольга Матюшина рассказала, что дом изначально был построен недолжным образом, и большинство жителей действительно хотят получить новое жилье.

Кроме того, в программу реновации попали три пятиэтажных дома в Митине 1983–1985 гг. постройки на Парковой и Центральной улицах. Их жители голосовали за снос на сайте «Активный гражданин».