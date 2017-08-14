Против председателя скандально известного поселка «Речник» возбуждены два дела

Следственное управление МВД по Москве возбудило два уголовных дела против председателя садового товарищества «Речник» Дмитрия Егорова, пишет «Коммерсантъ». Он обвиняется в мошенничестве и растрате. Одно из этих дел было выделено из материалов дела, возбужденного по заявлению Егорова четыре года назад. «Речник» получил широкую известность в начале 2010 г., когда московские власти начали сносить дорогие коттеджи в поселке, утверждая, что они были незаконно построены в особо охраняемой зоне. Снести тогда успели 22 строения, пока тогдашний президент Дмитрий Медведев не инициировал прокурорскую проверку на предмет соблюдения прав собственников домов. Однако правовой статус поселка не решен до сих пор, отмечает «Коммерсантъ». Егоров с 2013 г. пытался легализовать строения и участки, а его адвокаты не исключают, что его уголовное преследование может быть связано с интересом к земельным участкам «неких заинтересованных лиц, которые прекрасно понимают, что после надлежащего оформления цена на них вырастет в десятки раз».

Егоров был избран председателем правления «Речника» четыре года назад. Разбирая документы товарищества, он обнаружил попытку снять деньги со счета СНП. Он заподозрил в этом прежнее правлениие и пожаловался в полицию. В начале 2013 г. по жалобе было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. За четыре года злоумышленник так и не был найден. В мае 2017 г. дело перешло в ГСУ ГУ МВД Москвы, а в конце июня Егоров из представителя потерпевших превратился сначала в подозреваемого, а затем и обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Защита Егорова утверждает, что это случилось после того, как сторонники прежнего руководства СНП пожаловались в полицию на то, как он расходовал деньги товарищества. Следствие решило, что Егоров незаконно списал около 5 млн руб. за три года на зарплату охранникам, охранников в товариществе не было, а деньги были на самом деле похищены, объяснил газете адвокат Всеволод Сазонов.

Егоров был арестован, затем переведен под домашний арест.

Затем управление возбудило против Егорова второе дело – о растрате, после того как в бухгалтерии «Речника» были найдены платежки на несколько сотен тысяч рублей, которые показались следователю сомнительными.