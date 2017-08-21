Москомэкспертиза утвердила сметные нормативы для программы реновации

Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) утвердил сметные нормативы для программы реновации. Это агентству «Москва» сообщили в пресс-службе комитета. Новые нормативы учитывают современные высокие стандарты отделки жилья, добавил представитель комитета.

Приказ Москомэкспертизы утвердил сметные нормативы, коэффициенты пересчета, нормы накладных расходов и сметной прибыли сметной стоимости строительства, которые должны будут применяться при программе реновации. Новые нормативы включены в территориальную базу Москвы ТСН-2001, которая является основным источником расценок для работы по объектам, финансирование которых выполняется за счет городского бюджета.

«Наличие расширенного перечня сметных нормативов для строительных ресурсов и отделочных материалов позволит, с одной стороны, применять более современные материалы и изделия при строительстве объектов по программе реновации, а с другой – жестко контролировать их проектную стоимость, установив оптимальную рыночную цену на весь спектр обязательных строительных ресурсов», – подчеркнул председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.