Опубликован стандарт отделки квартир для жителей пятиэтажек

На кухне обещают установить раковину со смесителем и газовую плиту Буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации»

Портал стройкомплекса Москвы опубликовал альбом отделки квартир, предоставляемых москвичам по программе реновации.

Внешний вид домов, указанных в буклете мэрии, частично совпадает с уже построенными домами по адресу Бескудниковский бульвар, 3 и 5. Ранее московские чиновники говорили «Ведомостям», что эти дома станут стартовыми площадками в программе реновации. Несколько других фото - это проект микрогорода «В лесу» от Rose Group. Студия 27 кв. м в таком доме (6 км от МКАД) стоит минимум 4,5 млн руб.

Буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации» 1/9 Буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации» 2/9 Буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации» 3/9 Буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации» Входная группа из буклета совпадает с изображением подъезда, размещенном на сайте проекта микрогород «В лесу» от Rose Group 4/9 Буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации» 5/9 Буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации» 6/9 Буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации» 7/9 Буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации» 8/9 Буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации» 9/9

«Буклет разработан по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В ближайшее время стандарты отделки будут утверждены постановлением правительства Москвы», - цитирует stroi.mos.ru руководителя городского департамента строительства Андрея Бочкарева. Альбомы с образцами отделки будут доступны в печатном виде в шоу-румах, которые в ближайшее время представят москвичам. Cообщалось, что власти столицы подготовят для демонстрации готовые варианты будущих квартир для переселенцев.

Лучше, чем было

Из представленных вариантов отделки следует, что «современный ремонт под ключ» для бывших жителей пятиэтажек подразумевает «высококачественный линолеум» с пластиковыми плинтусами, в раздельном санузле - стальную ванну, раковину с пьедесталом, керамический унитаз и смеситель с открытой подводкой. Из прочих хороших новостей - «прогулочная аллея или небольшой парк с хорошим освещением, лавочками, клумбами, детскими площадками» в каждом новом квартале, «яркий дизайн и современные материалы отделки в подъездах», современные почтовые ящики и не менее двух скоростных лифтов на подъезд.

Евгений Разумный / Ведомости Внешний вид домов, указанных в буклете мэрии, частично совпадает с уже построенными домами по адресу Бескудниковский бульвар 3 и 5. Ранее московские чиновники говорили «Ведомостям», что эти дома станут стартовыми площадками в программе реновации 1/3 Евгений Разумный / Ведомости Дома 3 и 5 на Бескудниковском бульваре схожи с домами из буклета 2/3 Евгений Разумный / Ведомости Дома 3 и 5 на Бескудниковском бульваре схожи с домами из буклета 3/3

В приложенном альбоме материалов говорится, что при отделке будут использоваться акриловые краски, а керамическая плитка будет не мельче 300 х 300 мм. Во всех помещениях будет пенопластовый потолочный плинтус, смесители в санузле и на кухне - однорычажные с картриджем, а полотенцесушители - хромированные.

Стандарт отделки действительно лучше, чем предусмотренный для жилья по первой московской программе сноса пятиэтажек: там были деревянные плинтусы, раковины без пьедестала, смесители с кран-буксами, межкомнатные двери и линолеум худшего качества, а также крашеные полотенцесушители. Однако ванна осталась стальной, а плитка - крупной.

В буклете мэрии приведена отделка в панельных домах уровня «комфорт-минус», говорит директор по маркетингу и исследованиям ФСК «Лидер» Ксения Цаплина. Такая отделка стоит до 7000 руб. за квадратный метр, включая работу и черновые материалы. В монолитных домах аналогичная отделка примерно на 30% дороже, отмечает она. Отделка и конструкция представленных на иллюстрациях подъездов и общих зон соответствует современным стандартам. Но она может показаться будущим жильцам излишне яркой: клиенты, описывая свой подъезд, склонны ценить ощущение безопасности, которое он должен давать, говорит Цаплина.

Где появятся дома для жителей сносимых пятиэтажек