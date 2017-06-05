Опубликован стандарт отделки квартир для жителей пятиэтажек

Внешний вид домов, указанных в буклете мэрии, частично совпадает с уже построенными домами по адресу Бескудниковский бульвар, 3 и 5. Ранее московские чиновники говорили «Ведомостям», что эти дома станут стартовыми площадками в программе реновации. Несколько других фото - это проект микрогорода «В лесу» от Rose Group. Студия 27 кв. м в таком доме (6 км от МКАД) стоит минимум 4,5 млн руб.
Буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации»
1/9
Буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации»
2/9
Буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации»
3/9
Буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации»
Входная группа из буклета совпадает с изображением подъезда, размещенном на сайте проекта микрогород «В лесу» от Rose Group
4/9
Буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации»
5/9
Буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации»
6/9
Буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации»
7/9
Буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации»
8/9
Буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации»
9/9
«Буклет разработан по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В ближайшее время стандарты отделки будут утверждены постановлением правительства Москвы», - цитирует stroi.mos.ru руководителя городского департамента строительства Андрея Бочкарева. Альбомы с образцами отделки будут доступны в печатном виде в шоу-румах, которые в ближайшее время представят москвичам. Cообщалось, что власти столицы подготовят для демонстрации готовые варианты будущих квартир для переселенцев.
Лучше, чем было
Из представленных вариантов отделки следует, что «современный ремонт под ключ» для бывших жителей пятиэтажек подразумевает «высококачественный линолеум» с пластиковыми плинтусами, в раздельном санузле - стальную ванну, раковину с пьедесталом, керамический унитаз и смеситель с открытой подводкой. Из прочих хороших новостей - «прогулочная аллея или небольшой парк с хорошим освещением, лавочками, клумбами, детскими площадками» в каждом новом квартале, «яркий дизайн и современные материалы отделки в подъездах», современные почтовые ящики и не менее двух скоростных лифтов на подъезд.
Евгений Разумный / Ведомости
Внешний вид домов, указанных в буклете мэрии, частично совпадает с уже построенными домами по адресу Бескудниковский бульвар 3 и 5. Ранее московские чиновники говорили «Ведомостям», что эти дома станут стартовыми площадками в программе реновации
1/3
Евгений Разумный / Ведомости
Дома 3 и 5 на Бескудниковском бульваре схожи с домами из буклета
2/3
Евгений Разумный / Ведомости
Дома 3 и 5 на Бескудниковском бульваре схожи с домами из буклета
3/3
В приложенном альбоме материалов говорится, что при отделке будут использоваться акриловые краски, а керамическая плитка будет не мельче 300 х 300 мм. Во всех помещениях будет пенопластовый потолочный плинтус, смесители в санузле и на кухне - однорычажные с картриджем, а полотенцесушители - хромированные.
Стандарт отделки действительно лучше, чем предусмотренный для жилья по первой московской программе сноса пятиэтажек: там были деревянные плинтусы, раковины без пьедестала, смесители с кран-буксами, межкомнатные двери и линолеум худшего качества, а также крашеные полотенцесушители. Однако ванна осталась стальной, а плитка - крупной.
В буклете мэрии приведена отделка в панельных домах уровня «комфорт-минус», говорит директор по маркетингу и исследованиям ФСК «Лидер» Ксения Цаплина. Такая отделка стоит до 7000 руб. за квадратный метр, включая работу и черновые материалы. В монолитных домах аналогичная отделка примерно на 30% дороже, отмечает она. Отделка и конструкция представленных на иллюстрациях подъездов и общих зон соответствует современным стандартам. Но она может показаться будущим жильцам излишне яркой: клиенты, описывая свой подъезд, склонны ценить ощущение безопасности, которое он должен давать, говорит Цаплина.
Где появятся дома для жителей сносимых пятиэтажек
Евгений Разумный / Ведомости
Жителям Пресненского района могут предложить переселиться в 47-этажный дом, строящийся на территории бывшего мукомольного завода, рассказал на встрече с ними муниципальный депутат округа Сергей Бочаров. Многоэтажный жилой комплекс площадью 83 500 кв. м там к концу 2018 г. должна построить структура владельцев Capital Group Павла Те и Эдуарда Бермана, ставшая подрядчиком города в этом проекте
1/21
Максим Стулов / Ведомости
На месте предполагаемой стартовой площадки по адресу Октябрьская улица, 105, пока что пустырь. Здесь появится дом для жителей пятиэтажек, переселяемых в районе Марьина Роща, рассказали «Ведомостям» столичные чиновники
2/21
Максим Стулов / Ведомости
Октябрьская улица, владение 105
3/21
Евгений Разумный / Ведомости
Еще один адрес - Люблинская, 113. «Ведомости» обнаружили на "Яндекс.Картах" только жилые дома по адресу 113, корпус А, рядом с ним строения 2 и 3 (последние два адреса попали в список под снос). На Google-картах под адресом Люблинская, 113, без каких-либо дополнений обозначен пустырь
4/21
Евгений Разумный / Ведомости
Близкий к мэрии источник указывает, что часть участков еще даже не имеет юридических адресов - как правило, это пустующие участки на территории кварталов, которые предлагается реновировать. На фото площадка у дома, Люблинская, 113
5/21
Максим Стулов / Ведомости
Чиновники управы Марьина Роща уточнили на встрече с жителями района, что еще одна стартовая площадка будет расположена по адресу Шереметьевская улица, д. 13, корп. 1. Сейчас на этом месте парковка
6/21
Максим Стулов / Ведомости
Дома на Шереметьевской улице, вл. 5, корп. 1 (на фото) и вл. 13, корп. 1 для города строит ООО «Небоскреб групп» Бабека Гасанова
7/21
Максим Стулов / Ведомости
Так выглядит свободная площадка по адресу Шереметьевская улица, д. 5, к.1, ее тоже планируется приспособить под строительство жилья, утверждают чиновники
8/21
Максим Стулов / Ведомости
Еще одна автостоянка, на месте которой построят жилье для переселенцев по программе реновации, находится по адресу 3-я улица Марьиной Рощи
9/21
Евгений Разумный / Ведомости
Раньше по адресу Краснодарская, 6, находился детский сад. Близкий к мэрии источник уточнил «Ведомостям», что новые дома появятся на месте неработающих детских садов
10/21
Евгений Разумный / Ведомости
Эти здания и участок на Краснодарской улице в Люблино выставлены на торги, следует из сведений, опубликованных в едином банке проектов Москвы. Площадь земли – 0,932 га
11/21
Евгений Разумный / Ведомости
В списке стартовых площадок оказалось четырехэтажное здание по адресу Люблинская ул., 109, к. 1. Бывший жилой дом 1931 года постройки
12/21
Евгений Разумный / Ведомости
Поляна рядом с домом. Люблинская ул., 109, к. 1
13/21
Евгений Разумный / Ведомости
Адрес Люблинская улица, 111, корпус 1 и 2, также в списке стартовых площадок
14/21
Евгений Разумный / Ведомости
На Люблинской улице, 111, кор. 2, сейчас расположен жилой дом
15/21
Андрей Гордеев / Ведомости
В Текстильщиках начали строить будущую стартовую площадку - дом под номером 24а на улице Артюхиной
16/21
Андрей Гордеев / Ведомости
Также идет строительство нового дома по адресу улица Артюхиной, 28а
17/21
Виктория Сункина / Ведомости
Некоторые дома уже построены. На встрече с жителями Тимирязевского района глава управы назвал одной из стартовых площадок дом, возведенный на месте снесенной пятиэтажки по адресу Тимирязевская улица, 8
18/21
Виктория Сункина / Ведомости
По данным департамента строительства Москвы, дом будет сдан в 2017 г. В некоторых квартирах уже идут отделочные работы
19/21
Евгений Разумный / Ведомости
Увидеть, как выглядит идеальный жилой квартал, куда планируют переселить бывших жителей пятиэтажек, можно на Бескудниковском бульваре. Здесь уже построены дома под номером 3 и 5
20/21
Мария Соловиченко / Ведомости
На Щелковском шоссе между д. 90 и 92 корп.2 строится двадцатиэтажный панельный жилой дом. На встрече с населением префект Восточного округа Всеволод Тимофеев заявил, что этот участок может быть отдан под переселение жителей пятиэтажек. Стройку, как и в предыдущих случаях, ведет казенное предприятие Управление гражданского строительства