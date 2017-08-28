Пречистенку с переулками закроют на две ночи для перекладки асфальта

С 29 по 31 августа по ночам Пречистенку и 13 прилегающих переулков будут перекрывать для движения автомобилей с 22.00 до 6.30. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе комплекса городского хозяйства в понедельник, на самой Пречистенке по программе «Моя улица» снимут асфальт, укрепят бетонное основание и уложат новое покрытие в несколько слоев. «Прилегающие переулки перекроют для доставки строительных материалов и подъезда спецтехники», - сказал собеседник агентства.

Будут закрыты переулки Кропоткинский, Померанцев, Еропкинский, Мансуровский, Малый Левшинский, Чистый, Сеченовский, Барыковский, Пречистенский, Лопухинский, Всеволожский, Хрущевский и Чертольский. На время перекрытия проехать там сможет только спецтехника и автомобили местных жителей.