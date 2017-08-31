Иностранный банк инвестирует 62 млрд рублей в строительство ЖК «Царицыно»

В достройке жилых комплексов «Царицыно» в Москве будет участвовать иностранный банк, он инвестирует в строительство 62 млрд руб. «Владелец группы компаний «Настюша» Игорь Пинкевич сумел договориться с иностранным банком об участии в достройке жилых комплексов «Царицыно» в Москве», — рассказал RNS адвокат бизнесмена Михаил Захаров. Эту информацию подтвердил агентству и представитель ГК «Настюша».

20 августа суд арестовал Пинкевича на два месяца, его подозревается в мошенничестве при строительстве жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2» (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до девяти лет лишения свободы). Если первую очередь проекта компания хоть и с задержками, но ввела в эксплуатацию, то вторая и третья очереди проекта до сих пор не достроены, рассказывал «Ведомостям» один из дольщиков «Царицыно-2».