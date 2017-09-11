В Думу внесли законопроект, освобождающий жителей ветхих домов от капитального ремонта

Депутат от «Единой России» Андрей Палкин внес в Госдуму законопроект, освобождающий в аварийных и ветхих домах граждан от взносов на капитальный ремонт, передает «РИА Новости».

«Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном правительством РФ порядке ветхим или аварийным и подлежащем сносу», - говорится в тексте законопроекта.

По мнению автора, принятие законопроекта устранит несправедливость, возникающую, когда многоквартирный дом, формально не признанный на момент проведения оценки аварийным, имеет шанс стать таковым в ближайшей перспективе.