Арендаторы отказываются от съема квартир в московских пятиэтажках

Популярность квартир в хрущевках у арендаторов жилья в Москве упала в три раза с начала года, подсчитали эксперты компании «Инком-недвижимость». По их данным, если в начале года квартиры в хрущевках снимали 15% арендаторов, то по итогам I квартала их осталось 7%, а к настоящему времени - всего 5%. Основное влияние на уменьшение популярности пятиэтажек среди нанимателей оказала перспектива реализации столичной программы реновации жилфонда, считают аналитики компании. Опасаясь дополнительных издержек на поиски нового жилья из-за сноса ветхих домов, немалая часть арендаторов игнорирует предложения найма квартир в хрущевках. Исключение составляют лишь те, кто нацелен на съем наиболее низкобюджетных объектов.

В этих условиях для привлечения нанимателей собственники снижают арендные ставки или предоставляют дисконт – скидки могут доходить до 15% по сравнению с наймом аналогичного объекта в брежневке. Некоторые собственники даже предлагают потенциальным нанимателям переехать после сноса в новое жилье с сохранением арендной ставки - таких предложений на рынке 14% от общего числа предалагаемых к аренде пятиэтажек. «Речь идет о квартирах в хорошем состоянии, которые при иных условиях могли быть сданы жильцам за ту же сумму, что и аналогичные по комнатности квартиры в брежневках или даже в современных панельных домах», - комментирует Оксана Полякова, заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимости».

По данным компании, сейчас общий объем предложения на столичном рынке аренды жилья составляет порядка 40 000 квартир и комнат, которые сдаются на длительный срок. Самая большая доля предложения – 35% – приходится на объекты в современных панельных и монолитных домах. 29% составляют лоты в старых панельных 9-14-этажках. 24% вариантов найма расположены в «хрущевских» пятиэтажных домах. 12% квартир для найма можно найти в так называемых сталинках.