ФСБ провела в Петербурге обыски в строящей небоскреб «Лахта центр» компании

Сотрудники ФСБ провели обыски в компании Renaissance Construction в Петербурге по делу о нарушении валютного законодательства, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

«Мы подтверждаем факт возбуждения уголовного дела и проведения оперативно-следственных действий», - уточнил представитель управления. По его словам, следственные действия прошли 12 сентября.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что речь идет об уголовном деле по ст. 193 УК России (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте России). По словам источника, следствие считает, что за границу было незаконно выведено более 100 млрд руб.