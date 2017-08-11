Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: История против «Газпрома»

«Газпром» сохраняет надежду построить на Охте жилье или бизнес-центр

Для развития территории есть юридические ограничения

«Газпром» отказался от планов обменять участок под несостоявшимся «Охта центром» и теперь планирует реализовать там новый проект, сообщил в интервью «Фонтанке» исполнительный директор АО «Многофункциональный комплекс «Лахта центр» («внучка» «Газпрома», бывшее ООО «ОДЦ «Охта») Александр Бобков. «Мы ищем проект, который точно бы украсил это место, и не хотели бы, чтобы он был отдан для типовой жилой застройки. Для себя мы видим там общественно-деловой центр, возможно с жилой составляющей. Это место достойно знакового проекта», – отметил он. Представитель МК «Лахта центр» говорит, что компания по-прежнему рассматривает любые возможные проекты на этом участке и ищет партнеров.

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