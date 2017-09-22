Первый участок Второго кольца московского метро откроют для пассажиров в ноябре

В московском метро первый участок Третьего пересадочного контура (ТПК, Второе кольцо) между станциями «Деловой центр» и «Петровский парк» должны открыть для пассажиров в ноябре. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева. Чиновник напомнил, что на этом участке откроются пять станций. Технический запуск участка состоялся ко Дню города.

По словам Бочкарева, сейчас идут работы почти на всех участках второй кольцевой линии метро. «Уже в следующем году планируется завершить строительство еще на двух участках Третьего пересадочного контура», - добавил он.

Всего в ТПК будет 31 станция, общая протяженность линии составит 67 км. На ней будет 21 пересадка на другие станции метро и Московское центральное кольцо. Протяженность первого участка нового кольца - 10,5 км. На нем расположено пять станций: «Петровский парк», ЦСКА, «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр».