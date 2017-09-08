В Москве запущен первый участок Третьего пересадочного контура метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня принял участие в техническом пуске первого участка Третьего пересадочного контура (ТПК) Московского метрополитена от станции «Деловой центр» до «Петровского парка». Мэр назвал запуск подарком москвичам ко Дню города.

«Проект большого подземного кольца метро становится реальностью. Сегодня закончился первый этап строительства от "Петровского парка" до Сити. Буквально через несколько месяцев после завершения пуско-наладочных работ пойдут поезда с пассажирами», - сказал Собянин.

По словам Собянина, станции будут востребованы: почти каждой новой станцией ТПК ежедневно будут пользоваться до 300 000 пассажиров. «ТПК... разгрузит радиальные направления метрополитена, железнодорожные пригородные направления, Кольцевую линию метро, создаст новые возможности для транспортного обслуживания москвичей», - подчеркнул мэр Москвы.

Каждая из новых станций ТПК имеет индивидуальный облик. «Мы сохраняем традиции Московского метро, чтобы станции были не только с технической точки зрения полезны, но и с эстетической точки зрения радовали глаз и привлекали людей», - отметил Собянин.

ТПК станет новым большим подземным кольцом метрополитена. Его общая длина - 66,7 км с 31 станцией. На первом участке нового кольца длиной 10,5 км пять станций: «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». В следующем году планируется построить участок от «Петровского парка» до станции «Нижняя Масловка».

В адресной инвестиционной программе Москвы (АИП) на 2014-2017 гг. указана предельная стоимость строительства метро. Стоимость всех работ составит 970,7 млрд руб., из них на ТПК придется 380 млрд руб.