Название Третьему пересадочному контуру метро придумают москвичи

На сайте «Активный гражданин» запущено голосование за выбор названия для строящегося Третьего пересадочного контура (ТПК) московского метро.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города принять участие в голосовании и предложить свой вариант названия ТПК. «В этом году введем первые станции. Сдача всего кольца назначена на 2020-2021 год. Пора вместе придумать ему название. Голосуем на портале "Активный гражданин"», - написал Собянин на своей странице «В контакте».

На портале «Активный гражданин» москвичи могут предложить свой вариант названия или проголосовать за рабочее название – ТПК. Также можно выбрать вариант «Это должны решать специалисты» или «Затрудняюсь ответить».