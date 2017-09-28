В мэрии объяснили включение домов XIX века в Новой Москве в программу реновации

Попавшие в программу реновации здания XIX в. постройки в Новой Москве не представляют архитектурной ценности, сообщил агентству «Москва» руководитель городского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Он уточнил, что под снос по программе реновации в Троицком и Новомосковском административных округах попали 243 дома высотой от одного до пяти этажей. «Постройки XIX в. уже аварийные, с точки зрения архитектурной ценности все внимательно смотрели, конечно. Это просто сооружения барачного типа», - объяснил чиновник.

26 сентября мэр Москвы Сергей Собянин своим постановлением утвердил адресный перечень кварталов, в границах которых расположены существующие или подлежащие образованию земельные участки для строительства стартовых домов по программе реновации жилищного фонда в Москве в течение 2017-2021 гг. Список содержит 210 площадок.