Реновация пугает девелоперов

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Москва обещает, что площадки под реновацию не станут угрозой рынку жилой недвижимости Евгений Разумный / Ведомости

«Некоторые случаи ценообразования изумляют: недавно собственник однушки в хрущевке под реновацию выставил ее на продажу за 13 млн руб. при реальной цене 4,5 млн руб.», – рассказывает Ирина Пешич из «Миэль – сеть офисов недвижимости». Влияние программы реновации на рынок налицо: доля квартир в пятиэтажках, выставленных на продажу, сократилась до 6% – а до программы была 9–10%. Владельцы, у которых нет острой необходимости в решении жилищного вопроса, готовы спокойно ждать переезда, объясняет Пешич.