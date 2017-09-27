Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: Город недвижимых рисков
Реновация пугает девелоперов
Они опасаются затоваривания рынка
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Москва обещает, что площадки под реновацию не станут угрозой рынку жилой недвижимости
Евгений Разумный / Ведомости
«Некоторые случаи ценообразования изумляют: недавно собственник однушки в хрущевке под реновацию выставил ее на продажу за 13 млн руб. при реальной цене 4,5 млн руб.», – рассказывает Ирина Пешич из «Миэль – сеть офисов недвижимости». Влияние программы реновации на рынок налицо: доля квартир в пятиэтажках, выставленных на продажу, сократилась до 6% – а до программы была 9–10%. Владельцы, у которых нет острой необходимости в решении жилищного вопроса, готовы спокойно ждать переезда, объясняет Пешич.
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