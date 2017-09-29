Стоимость ремонта Биг-Бена вдвое превысит расчеты властей Лондона

Стоимость ремонта башни Елизаветы в Лондоне, где находятся часы Биг-Бен, может составить около 61 млн фунтов стерлингов ($81,7 млн). Об этом сообщает в пятницу телеканал SkyNews.

По информации телеканала, проект ремонта башни оказался более сложным и обширным, чем предполагалось первоначально. Ранее власти оценивали примерную стоимость ремонта по первоначальному плану от 29 до 45 млн фунтов стерлингов.

Решение о ремонте часов было принято после инспекции, в ходе которой выяснилось, что нужно отремонтировать маятник, сам механизм и башню Елизаветы здания парламента, где установлены часы.

В рамках реконструкции «великие часы» будут демонтированы по частям. Четыре циферблата будут тщательно очищены, отремонтированы стекла, рама из чугуна обновлена. Также будут удалены и отреставрированы стрелки.

Однако для того чтобы лондонцы по-прежнему могли устанавливать время согласно главным часам на Биг-Бене, один циферблат будет постоянно виден на всех этапах работ. Поскольку сам механизм часов будет временно выведен из строя, современный электрический двигатель будет вращать часовые стрелки до тех пор, пока часы не будут восстановлены.

Часовой колокол весом 13,7 т звонил каждые 15 минут на протяжении последних 157 лет. Традиция нарушалась в 1983-1985 гг. в рамках предыдущей крупномасштабной программы реконструкции.

Последний раз часы на Биг-Бене прозвонили 21 августа. Затем колокол будет остановлен до 2021 г. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность рабочих.