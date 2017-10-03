Власти Москвы включили в программу реновации еще 37 домов

Президиум правительства столицы на очередном заседании внес изменения в программу реновации жилищного фонда в Москве. В программу были включены еще 37 домов и исключено четыре дома. Таким образом, в программе участвуют 5177 домов.

Программа реновации жилого фонда Москвы принята 1 августа 2017 г., в нее первоначально вошли 5144 дома. В них расположено более 350 000 квартир и проживает порядка 1 млн человек. Программа рассчитана до 2032 г.

26 сентября мэр Москвы Сергей Собянин утвердил адресный перечень кварталов, в границах которых расположены существующие или подлежащие образованию земельные участки для строительства стартовых домов по программе реновации жилищного фонда в Москве в течение 2017–2021 гг. Список содержит 210 площадок.