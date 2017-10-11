Цены на квартиры рядом с парком «Зарядье» начинаются от 9,3 млн рублей

В радиусе 1 км от границ парка «Зарядье» в Москве сегодня продается около 1000 квартир и апартаментов, а диапазон цен составляет от 9,3 млн до 3,63 млрд руб., подсчитали эксперты портала недвижимости ЦИАН.

Большая часть выставленного на продажу жилья около «Зарядья» (около 70%) приходятся на вторичный рынок, к которому относится как самый дорогой, так и самый дешевый вариант. Остальные 30% предложения – это недвижимость в новостройках.

Самая доступная по цене квартира в шаговом доступе от парка «Зарядье» обойдется в 9,3 млн руб. За эту сумму предлагается однокомнатная квартира площадью 31,6 кв. м в хрущевской девятиэтажке на Яузской улице. Отсюда можно дойти до парка примерно за 15 минут. В этом же доме предлагается квартира на 900 000 руб. дороже, чуть большей площади – 37 кв. м. Замыкает топ-3 самых доступных квартир лот стоимостью 10,3 млн руб. Это квартира площадью 33 кв. м на Космодамианской набережной в девятиэтажной «хрущевке» и с видом на Москву-реку.

Самое дорогое жилье рядом с «Зарядьем» продается в отеле Four Seasons Hotel Moscow (бывшая гостиница «Москва»). Это апартаменты стоимостью 2,06 млрд руб. и 3,63 млрд руб. От гостиницы можно пройти через Красную площадь к парку за 10 минут.

В новостройках в пешей доступности до «Зарядья» сейчас квартиры и апартаменты продаются в 7 проектах: в трех из них представлены апартаменты, в четырех – квартиры.

Самый большой объем предложения сосредоточен в комплексе апартаментов «Софийский» ( 42,8% от общего количества лотов) . Второе место у проекта Balchug Viewpoint (25,7%), третье – у Balchug Residence (13,4%).

Минимальная стоимость жилья в новостройках около «Зарядья» составляет 17,48 млн руб. Это будут апартаменты площадью 44,2 кв. м в проекте «Софийский» (8 минут от парка).

В сегменте квартир самый доступный по цене объект - в ЖК NV9/ARTKVARTAL стоимостью 21,22 млн руб. За эти деньги застройщик предлагает однокомнатную квартиру площадью 55,7 кв. м (около 15 минут до «Зарядья»).

Самое же дорогое жилье в новостройках рядом с парком - в проекте NOVEL HOUSE. За 508,3 млн руб. в этой новостройке продается двухуровневый пентхаус площадью 511 кв. м. Стоит отметить, что проект сдан в эксплуатацию в начале 2012 г. и формально уже не является новостройкой. Однако большая часть лотов до сих пор реализуется на первичном рынке.