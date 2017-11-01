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Власти назвали самые замусоренные районы Подмосковья

Рейтинг самых замусоренных муниципалитетов Подмосковья возглавил Ленинский муниципальный район, сообщила журналистам руководитель Государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева.

«Ленинский район лидирует в Подмосковье по количеству стихийных свалок и навалов мусора», — сказала Витушева, подводя итоги работы по борьбе с мусором в Московской области за летний период. Также в числе самых замусоренных муниципалитетов Дмитровский район, Шатура, Раменское, Люберецкий и Наро-Фоминский районы.

«Мы не говорим, что мусора в Подмосковье стало значительно меньше, но количество очаговых свалок стало уменьшаться», — отметила руководитель регионального Госадмтехнадзора. По ее данным, в результате этой работы вывезено на полигоны более 10,6 т мусора.

Чаще всего мусорные навалы в Подмосковье образуются на землях муниципалитетов – 63% выявленных свалок. На землях сельхозназначения - 15% свалок, на землях Гослесфонда - 8,5% и на частных землях - 8,3%.

По словам Витушевой, инспекторы Госадмтехнадзора с конца мая 2017 г. обнаружили 10 600 незаконных свалок. Все они были ликвидированы. Кроме того, по этим нарушениям было выписано штрафов на 16 млн руб., передает агентство РИАМО.