Ущерб от незаконных свалок в Подмосковье за полгода составил 4,4 млрд рублей

Министерство экологии и природопользования Московской области считает, что ущерб окружающей среде от незаконных свалок в регионе за полгода составил около 4,4 млрд руб. Всего в Московской области обнаружено 52 несанкционированные свалки. Об этом в интервью радио «Коммерсантъ FM» рассказал министр экологии Подмосковья Александр Коган.

«У нас за полгода до закрытия полигона "Кучино" образовались 52 несанкционированные свалки. Это только те, о которых нам известно. Общий ущерб, который мы предъявили, - это 4,4 млрд руб.», - сказал он.

Такое большое количество незаконных свалок, по мнению Когана, является результатом плохой дисциплины операторов вывоза коммунальных отходов. По его словам, после закрытия Кучинского полигона в регионе будут появляться новые несанкционированные свалки.

На данный момент возбуждено девять уголовных дел по незаконным свалкам, два из них закрыты и «доведены до логичного конца». По другим делам идут доследственные мероприятия.