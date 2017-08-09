Власти Подмосковья рассказали, сколько незаконных свалок удалось ликвидировать в области

Более половины незаконных свалок в Подмосковье ликвидированы в рамках проекта «Генеральная уборка». Об этом рассказали в пресс-службе министерства экологии Московской области.

«Ликвидированы 202 незаконные свалки из 381-й, которая была нанесена на интерактивную карту Общероссийского народного фронта… Процесс ликвидации нелегальных свалок за истекшую неделю ускорился, и некоторые аутсайдеры, такие как Раменский район, вышли из "красной зоны". На 66 объектах идет работа», — отмечается в сообщении.

В числе лучших муниципалитетов на сегодняшний день – Клинский район и Балашиха, в отстающих по-прежнему остается Солнечногорский район, а также городской округ Истра. Еженедельные итоги работы отмечаются на карте ОНФ в трех цветовых решениях: красный символ – зафиксированная свалка, оранжевый – начало работы по ликвидации (обращение в муниципалитет и надзорные ведомства), зеленый – ликвидированная свалка. В тех районах, где темпы уборки свалок будут неудовлетворительными, планируются рейдовые мероприятия и отдельные совещания.