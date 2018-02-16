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Росреестр назвал срок регистрации квартир в домах по программе реновации

Столичный Росреестр принял решение сократить учетно-регистрационные действия в рамках реализации программы реновации жилищного фонда Москвы до трех дней с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов. Соответствующие изменения внесены в приказ «О сроках проведения государственной регистрации» Управления Росреестра по Москве. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее в столичном Росреестре было сформировано отдельное подразделение, в задачи которого вошло решение вопросов, связанных с постановкой на кадастровый учет и регистрацией прав на объекты недвижимости, построенные по программе реновации.

«Прошлой осенью мы наладили систему, исключающую потенциально возможные ошибки и бюрократическую волокиту. И сегодня готовы сделать следующий шаг, сократив регистрационный период по программе до минимальных сроков», - прокомментировал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

Напомним, программа реновации жилья утверждена в столице 1 августа 2017 г. и предусматривает расселение свыше 350 000 квартир. В настоящее время в программу включен 5171 дом.

Как выглядит первый дом для переселения по реновации