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Власти Москвы назвали протяженность линий метро в проектах

Более 180 км линий столичной подземки находится в стадии проектирования и подготовки градостроительной документации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся на сайте Мосстройкомплекса.

«Это отдельные участки Большой кольцевой линии метро и новые радиальные ветки от нее, а также перспективные участки существующих линий», – сказал Хуснуллин.

По его словам, проектирование всех участков БКЛ планируется завершить до конца этого года.

«Кроме того, уже ведется проектирование нового участка Калининско-Солнцевской линии до аэропорта "Внуково", продление Люблинско-Дмитровской линии до станции "Лианозово" и в поселок Северный, и ряд других объектов», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что специалисты также приступили к подготовке градостроительной документации по Рублево-Архангельской линии.

В ближайшие три года планируется построить более 50 станций подземки метро.

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