Собянин рассказал о планах вдвое увеличить метро Москвы к 2025 году
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах увеличить размер столичного метрополитена в два раза к 2025 г.
«К 2025 г. мы планируем увеличение объемов метро практически в два раза с учетом Московского центрального кольца (МЦК). Также важно, чтобы обновлялся подвижной состав метро», – отметил градоначальник во время осмотра электродепо «Владыкино».
По его словам, сейчас руководство города формирует планы развития метро на ближайшие 10 лет. «Если коротко, мы планируем увеличить протяженность линий и количество станций в два раза по сравнению с 2010 г.», – пояснил он. По его словам, также планируется строительство или реконструкция более 15 электродепо.
В ближайшие три года метро Москвы получит более 1600 новых вагонов «Москва», сказал мэр. Доля современных поездов на линиях метрополитена превысит 65%, пообещал Собянин. С 2010 г. всего Москва закупила более 1900 вагонов.